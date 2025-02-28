На Николаевщине военный бросил гранату в ТЦК – суд отправил его под стражу

В Николаеве военного взяли под стражу за взрыв гранаты на территории ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения 43-летнему военнослужащему, который бросил гранату на территорию территориального центра комплектования в Вознесенском районе.

Как сообщает сообщает Центральный районный суд г. Николаева, мужчина самовольно оставил часть и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в конце февраля 2025 года забросил на территорию ТЦК ручную гранату Ф-1. В результате взрыва были повреждены два служебных автомобиля, что сделало их непригодными к использованию.

На судебном заседании подозреваемый объяснил, что нашел гранату в своем рюкзаке и бросил ее после ссоры с женой. Его защитник настаивал на домашнем аресте, однако судья признал подозрение обоснованным и постановил держать военного под стражей без права залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.