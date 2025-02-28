На Миколаївщині військовий кинув гранату у ТЦК – суд відправив його під варту

У Миколаєві військового взяли під варту за вибух гранати на території ТЦК.

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Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід 43-річному військовослужбовцю, який кинув гранату на територію територіального центру комплектування у Вознесенському районі.

Як повідомляє повідомляє Центральний районний суд м. Миколаєва, чоловік самовільно залишив частину та, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наприкінці лютого 2025 року закинув на територію ТЦК ручну гранату Ф-1. Внаслідок вибуху було пошкоджено два службові автомобілі, що зробило їх непридатними до використання.

На судовому засіданні підозрюваний пояснив, що знайшов гранату у своєму рюкзаку та кинув її після сварки з дружиною. Його захисник наполягав на домашньому арешті, проте суддя визнав підозру обґрунтованою та ухвалив тримати військового під вартою без права застави.

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