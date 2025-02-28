Как формируется стаж для предоставления ежегодного отпуска

Гоструда отмечает, что в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, засчитывается время фактической работы (в том числе на условиях неполного рабочего времени) в течение рабочего года, за который предоставляется отпуск.

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В Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда обратилась гражданка, которая при увольнении не получила в полном объеме денежную компенсацию за неиспользованные отпуска, накопленные за время работы в учреждении.

Она сообщила, что официально работала в коммунальном учреждении Луганской области, с 01.04.2022 по 24.07.2022 находилась в простое, с 25.07.2022 ее трудовые отношения были приостановлены, а в декабре 2024 года она уволилась с работы. В день увольнения она не получила в полном объеме компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск.

Инспекторы труда разъяснили, что статьей 1 Закона Украины «Об отпусках» №504 от 15.11.1996 (далее – Закон №504) определено, что государственные гарантии и отношения, связанные с отпуском, регулируются Конституцией Украины, данным Законом, Кодексом законов о труде Украины, другими законами и нормативно-правовыми актами Украины.

Согласно части 1 статьи 83 Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ Украины), в случае увольнения работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также за дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

В соответствии со статьей 9 Закона №504, в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск (статья 6 данного Закона), включаются:

время фактической работы (в том числе на условиях неполного рабочего времени) в течение рабочего года, за который предоставляется отпуск; периоды, когда работник фактически не работал, но за ним, согласно законодательству, сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (включая время оплаченного вынужденного прогула, вызванного незаконным увольнением или переводом на другую работу), за исключением случаев, когда за работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период, военную службу по призыву резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, включая заключение нового контракта, сохранялись место работы и должность на предприятии на период призыва; время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и выплачивалось пособие по государственному социальному страхованию, за исключением частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста; периоды, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность), а заработная плата не выплачивалась в порядке, определенном статьями 25 и 26 данного Закона, за исключением отпуска без сохранения заработной платы для ухода за ребенком до достижения им шести лет, а в случае заболевания ребенка сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, острой или хронической почечной недостаточностью IV степени – до достижения ребенком шестнадцати лет, а если ребенку установлена категория «ребенок с инвалидностью подгруппы А» или он получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи – до достижения восемнадцатилетнего возраста.

Перечень тяжелых заболеваний, расстройств, травм и состояний, дающих право на отпуск без сохранения заработной платы для ухода за ребенком, которому не установлена инвалидность, утверждается Кабинетом Министров Украины.

время обучения с отрывом от производства продолжительностью менее 10 месяцев на дневных отделениях профессионально-технических учебных заведений; период переобучения на новые профессии (специальности) лиц, уволенных в связи с изменениями в организации производства и труда, включая ликвидацию, реорганизацию или перепрофилирование предприятия, сокращение численности или штата работников;

6-1) время, когда работник, в отношении которого согласно Закону Украины «О социально-правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей» установлен факт лишения свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и не выплачивалась заработная плата; другие периоды работы, предусмотренные законодательством.

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные отпуска (статьи 7 и 8 данного Закона), включаются:

время фактической работы во вредных, тяжелых условиях или с особым характером труда, если работник занят в таких условиях не менее половины установленной продолжительности рабочего дня; периоды ежегодного основного и дополнительных отпусков за работу во вредных, тяжелых условиях и за особый характер труда; время работы беременных женщин, переведенных на основании медицинского заключения на более легкий труд, не связанный с вредными производственными факторами.

Согласно статье 116 КЗоТ Украины, при увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения. Если в день увольнения работник не работал, указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

О начисленных и выплаченных работнику при увольнении суммах, с указанием каждого вида выплат (основная и дополнительная заработная плата, поощрительные и компенсационные выплаты и другие выплаты, предусмотренные трудовым договором и законодательством), работодатель обязан письменно уведомить работника в день выплаты.

В случае спора о размере начисленных сумм работодатель обязан в установленный этой статьей срок выплатить неоспариваемую сумму.

При этом статьей 117 КЗоТ Украины предусмотрена ответственность работодателя за задержку расчета при увольнении.

Так, если работодатель по своей вине не выплатил уволенному работнику причитающиеся ему суммы в сроки, установленные статьей 116 этого Кодекса, при отсутствии спора о размере выплат предприятие, учреждение, организация обязаны выплатить работнику средний заработок за весь период задержки, но не более чем за шесть месяцев.

При наличии спора о размерах выплат работодатель обязан компенсировать задержку, если спор решен в пользу работника. В случае частичного удовлетворения требований работника размер компенсации за задержку определяется органом, рассматривающим спор, но не может превышать период, установленный частью первой данной статьи.

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