США схвалили призначення посла РФ Дарчієва

США видали агреман на призначення нового посла Росії Олександра Дарчієва.

Фото: ghall.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сполучені Штати Америки схвалили призначення посла РФ Олександра Дарчієва. Про це повідомило міністерство закордонних справ Росії.

Там заявили, що США передали РФ офіційну ноту з агреманом на призначення Дарчієва послом у ході консультацій у Стамбулі. Найближчим часом він поїде до Вашингтону.

Олександр Дарчієв перебуває на дипломатичній службі з 1992 року і вже працював у російському представництві у Вашингтоні на різних посадах.

З 2014 до 2021 року він працював послом Росії у Канаді, а потім був директором департаменту Північної Атлантики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.