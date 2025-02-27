ВККС оприлюднила пам’ятку кандидату на посаду судді місцевого суду щодо документів для участі в доборі

Для участі в доборі на посаду судді місцевого суду кандидат подає низку документів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що з 1 березня відкривається можливість подання та підписання документів для участі в доборі на посаду судді місцевого суду тому оприлюднила пам’ятку кандидату на посаду судді місцевого суду щодо документів для участі в доборі.

З метою перевірки коректності роботи ключа КЕП Комісія закликає завчасно здійснити вхід до кабінету суддівської кар’єри.

Після авторизації в кабінеті та обрання потрібної картки кандидата в лівій частині сторінки будуть відображені розділи з типами документів, що можуть бути подані для відповідної процедури.

Скановані копії документів повинні бути якісними, доступними для читання, повно й чітко відображати інформацію незалежно від змісту. Формат файлів для завантаження (окрім фотокартки) – PDF.

У разі успішного додавання документа на цій сторінці відображатиметься інформація про нього, а стан документа визначатиметься як «Додано». Дата та підпис на документах формуватимуться автоматично при їх підписанні (функція «Подати документи» на картці відповідної процедури суддівської кар’єри).

Для участі в доборі на посаду судді місцевого суду подається:

заява про участь у доборі: генерується в особистому кабінеті автоматично шляхом заповнення відповідних полів; документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України: завантажується сканований примірник оригіналу документа. Файл із копією паспорта громадянина України у формі книжечки має містити копії всіх заповнених його сторінок. Файл з копією паспорта громадянина України у формі ID-картки має містити копії його титульної та зворотної сторін, а також копію витягу з реєстру щодо реєстрації місця проживання; анкета кандидата на посаду судді: генерується в особистому кабінеті автоматично шляхом заповнення відповідних полів; мотиваційний лист кандидата на посаду судді: генерується в особистому кабінеті автоматично шляхом заповнення відповідних полів; декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді: завантажується з реєстру декларацій, після її подання кандидатом через офіційний вебсайт (cab.vkksu.gov.ua) Комісії; декларація доброчесності кандидата на посаду судді: завантажується з реєстру декларацій, після її подання кандидатом через офіційний вебсайт (cab.vkksu.gov.ua) Комісії; диплом про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або документ про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із документом, що підтверджує її визнання в Україні: завантажується сканований примірник оригіналу документа. Файл із копією документа про вищу юридичну освіту має містити копії всіх заповнених сторін диплома, додатку до диплома, а також документа, що підтверджує визнання в Україні вищої юридичної освіти, здобутої за кордоном (у разі здобуття такої освіти за кордоном); документи про науковий ступінь, вчене звання, навчання в аспірантурі чи докторантурі за денною (очною) формою навчання: завантажується сканований примірник оригіналу документа; документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права: завантажуються скановані примірники оригіналів і засвідчених копій підтверджувальних документів. Кожен документ зберігається окремим файлом. Максимальна кількість файлів для додавання – 50; документ встановленої форми з медичних установ про проходження психіатричних та наркологічних оглядів (довідка № 100-2/о): завантажується сканований примірник оригіналу документа. Відповідну довідку має бути отримано не раніше 01 лютого 2025 року; згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата на посаду судді: генерується в особистому кабінеті автоматично шляхом заповнення відповідних полів; згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: завантажується сканований примірник згоди, заповненої за відповідною формою. Форму згоди визначено Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 27 серпня 2022 року № 959 (додаток 1). автобіографія на дату надання згоди на проведення спеціальної перевірки: завантажується до розділу «Інші документи» сканований примірник оригіналу документа (роздрукований та підписаний власноруч). Автобіографія створюється в електронній формі відповідно до вимог підпункту 2 пункту 2 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 27 серпня 2022 року № 959. Вимоги до автобіографії містяться в роз’ясненнях Комісії; Копія військово-облікового документа: завантажується сканований примірник оригіналу документа (за наявності); довідка про наявність допуску до державної таємниці: завантажується сканований примірник оригіналу документа до розділу «Інші документи» (за наявності); заява, передбачена частиною першою статті 6 Закону України «Про очищення влади»: заповнюється за відповідною формою (зміст заяви, перелік додатків не змінюється кандидатом) і завантажується сканований примірник документа до розділу «Інші документи». Форму заяви затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» від 16 жовтня 2014 року № 563 (додаток 1).

До заяви додається сканована копія документа, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер). Вона також завантажуються до розділу «Інші документи». Скановану копію паспорта повторно до заяви додавати не потрібно, оскільки її кандидат має долучити в іншому розділі кабінету суддівської кар’єри.

У разі якщо в кандидата наявна довідка про результати перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», її скановану копію теж необхідно завантажити до розділу «Інші документи».

Окремо ВККС звертає увагу, що подання заяви, передбаченої частиною першою статті 6 Закону України «Про очищення влади», обов’язкове, навіть у разі завантаження довідки про результати перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади». Така заява необхідна для проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та подається зі згодою на проведення спеціальної перевірки;

17. декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: декларація подається через портал на офіційному вебсайті НАЗК. Роздрукований та сканований або збережений в електронному вигляді примірник декларації завантажується в особистому кабінеті на вебсайті Комісії. Для збереження декларації у форматі PDF відкрийте її в особистому кабінеті на сайті НАЗК, натисніть комбінацію клавіш ctrl+P, щоб відкрити меню друку, і в розділі «Принтер» оберіть «Зберегти як PDF»;

18. документ, що підтверджує володіння державною мовою: завантажується сканований примірник оригіналу документа;

19. витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»: завантажується сканований примірник оригіналу документа. Такий документ має бути отримано не раніше 01 березня 2025 року. Отримати зазначений витяг можна через онлайн-сервіс державних послуг «Дія»;

20. рекомендації, що характеризують кандидата на посаду судді та свідчать про його відповідність вимогам статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: завантажується сканований примірник документа. За відсутності такої рекомендації необхідно натиснути на кнопку «Не застосовується». Якщо документ відсутній, а кнопку «Не застосовується» не активовано, тобто стан документа не визначено, подати документи для участі у доборі неможливо.

Раніше ВККС оновила роз'яснення щодо добору кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.