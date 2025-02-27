З 2025 року випускники не отримуватимуть золоті чи срібні медалі

МОН скасувало державні медалі для випускників, школи самостійно визначатимуть нагороди для випускників.

Фото: gk-press.if.ua

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Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення передати ухвалення нагородження учнів похвальними листами, грамотами та медалями на рівень шкіл. З 2025 року випускники не отримуватимуть золоті та срібні медалі, виготовлені за державний кошт. Це рішення стало наслідком рекомендації Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, який у вересні 2024 року рекомендував скасувати державні медалі. Про це повідомили у відомстві.

Відтепер школи мають право самостійно визначати способи заохочення учнів, зокрема вручати похвальні листи, грамоти, медалі, а також інші форми морального та матеріального стимулювання.

Цей крок є результатом ініціативи освітнього омбудсмена, який в серпні 2024 року надіслав листи до МОН та Верховної Ради з пропозицією переглянути систему нагородження випускників. Водночас школи зможуть продовжувати вручати медалі своїм учням, але вже не за кошти державного бюджету.

Міністерство освіти і науки офіційно скасувало наказ про вручення медалей 20 грудня 2024 року.

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