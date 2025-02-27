С 2025 года выпускники не будут получать золотые или серебряные медали

МОН отменило государственные медали для выпускников, школы самостоятельно будут определять награды для выпускников.

Фото: gk-press.if.ua

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Министерство образования и науки Украины приняло решение передать принятие награждения учеников похвальными листами, грамотами и медалями на уровень школ. С 2025 года выпускники не будут получать золотые и серебряные медали, изготовленные за государственный счет. Это решение стало следствием рекомендации Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, который в сентябре 2024 года рекомендовал отменить государственные медали. Об этом сообщили в ведомстве.

Отныне школы имеют право самостоятельно определять способы поощрения учеников, в частности вручать похвальные листы, грамоты, медали, а также другие формы морального и материального стимулирования.

Этот шаг является результатом инициативы образовательного омбудсмена, который в августе 2024 года направил письма в МОН и Верховную Раду с предложением пересмотреть систему награждения выпускников. В то же время школы смогут продолжать вручать медали своим ученикам, но уже не за средства государственного бюджета.

Министерство образования и науки официально отменило приказ о вручении медалей 20 декабря 2024 года.

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