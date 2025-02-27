Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Коломойского по делу о национализации ПриватБанка — НБУ

Верховный Суд подтвердил законность национализации ПриватБанка.

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В среду, 26 февраля, Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского и оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было закрыто производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

«Национальный банк приветствует решение Верховного Суда, свидетельствующее об утверждении принципа верховенства права в Украине.

Отмечаю, что решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан», – заявил глава Национального банка Андрей Пышный.

Он отметил, что Верховный Суд подтвердил законность закрытия производства по делу на основании норм Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности» № 590-ІХ. Следовательно, в очередной раз в судебном порядке подтверждена невозможность возврата ПриватБанка в собственность бывшим акционерам.

«Также следует констатировать, что все решения государственных органов по национализации ПриватБанка действуют», – добавил Андрей Пышный.

Ранее Верховный Суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка Коломойскому.

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