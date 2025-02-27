Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу Коломойського у справі про націоналізацію ПриватБанку — НБУ

Верховний Суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку.

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У середу, 26 лютого, Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення ПриватБанку з ринку за участю держави. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

«Національний банк вітає рішення Верховного Суду, яке свідчить про утвердження принципу верховенства права в Україні.

Наголошую, що рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави приймалося відповідно до норм чинного законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян», – заявив голова Національного банку Андрій Пишний.

Він заначив, що Верховний Суд підтвердив законність закриття провадження у справі на підставі норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ. Отже, вчергове в судовому порядку підтверджено неможливість повернення ПриватБанку у власність колишнім акціонерам.

«Також слід констатувати, що всі рішення державних органів щодо націоналізації ПриватБанку є чинними», – додав Андрій Пишний.

Раніше Верховний Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку Коломойському.

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