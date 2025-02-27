Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу Коломойського у справі про націоналізацію ПриватБанку — НБУ

У середу, 26 лютого, Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення ПриватБанку з ринку за участю держави. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
«Національний банк вітає рішення Верховного Суду, яке свідчить про утвердження принципу верховенства права в Україні.
Наголошую, що рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави приймалося відповідно до норм чинного законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян», – заявив голова Національного банку Андрій Пишний.
Він заначив, що Верховний Суд підтвердив законність закриття провадження у справі на підставі норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ. Отже, вчергове в судовому порядку підтверджено неможливість повернення ПриватБанку у власність колишнім акціонерам.
«Також слід констатувати, що всі рішення державних органів щодо націоналізації ПриватБанку є чинними», – додав Андрій Пишний.
Раніше Верховний Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку Коломойському.
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