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Верховний Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку Коломойському, — НБУ

13:07, 26 листопада 2024
Верховний Суд відхилив касаційні скарги колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.
Верховний Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку Коломойському, — НБУ
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Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам. Про це повідомив офіційний сайт НБУ.

Зазначається, що 26 листопада Суд відхилив касаційні скарги колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd у справі № 910/1834/19 і залишив у силі ухвалу Господарського суду міста Києва від 7 травня 2024 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 10 вересня 2024 року.

«Цими судовими рішеннями було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку під час націоналізації банку в грудні 2016 року та зобов’язання повернути колишнім акціонерам у власність акції банку», - заявили у НБУ.

Верховний Суд констатував те, що порушень прав ексакціонерів у процедурі виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участі держави немає.

Справа була відкрита за позовом колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd до Національного банку, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, ПриватБанку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За словами начальника управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктора Григорчука, Верховний Суд підтвердив законність закриття провадження у справі на підставі норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ.

«Отже, Верховний Суд вчергове підтвердив неможливість повернення ПриватБанку у власність колишнім акціонерам», - заявили у НБУ.

Віктор Григорчук також нагадав, що відповідно до статті 41 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їх передавання інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку, водночас такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.

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Верховний Суд НБУ КГС ВС банк

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