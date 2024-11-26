Новий посол України Василь Боднар вручив копії вірчих грамот у МЗС Польщі

Василь Боднар вручив копії вірчих грамот заступниці міністра закордонних справ Польщі.

Джерело фото: Василь Боднар / Facebook

Василь Боднар, який обійняв посаду посла України в Польщі, вручив 25 листопада копії вірчих грамот в МЗС Польщі. Донедавна він займав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці.

«Радий повернутися до Варшави в якості посла України в Республіці Польща. Вже в перший робочий день мав честь вручити копії вірчих грамот заступниці міністра закордонних справ Польщі пані Генриці Мосьціцькій-Дендис. Працюємо над зміцненням українсько-польського стратегічного партнерства», – зауважив Боднар.

Як писала «Судово-юридична газета», указ 7З9/2024 про призначення Василя Боднара підписав Президент України Володимир Зеленський.

Джерело фото: Василь Боднар / Facebook

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