Новый посол Украины Василий Боднар вручил копии верительных грамот в МИД Польши

Василий Боднар вручил копии верительных грамот заместительнице министра иностранных дел Польши.

Источник фото: Василий Боднар / Facebook

Занявший должность посла Украины в Польше Василий Боднар вручил 25 ноября копии верительных грамот в МИД Польши. До недавнего времени он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике.

«Рад возвратиться в Варшаву в качестве посла Украины в Республике Польша. Уже в первый рабочий день имел честь вручить копии верительных грамот заместительнице министра иностранных дел Польши госпоже Генрицы Мосцицкой-Дендис. Работаем над укреплением украинско-польского стратегического партнерства», – отметил Боднар.

Как писала «Судебно-юридическая газета», указ 739/2024 о назначении Василия Боднара подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Источник фото: Василий Боднар / Facebook

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