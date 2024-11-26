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Освобождаются ли от уплаты единого взноса мобилизованные ФЛП

19:35, 26 ноября 2024
Налоговая напоминает, что предприниматели, мобилизованные для прохождения военной службы, освобождаются от обязанности платить ЕСВ на весь период службы.
Освобождаются ли от уплаты единого взноса мобилизованные ФЛП
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области рассказывает, освобождаются ли от уплаты единого взноса мобилизованные ФЛП.

Зазначається, що відповідно до п. 9-2 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2464 під час особливого періоду, визначеного Законом України від 21.10.1993 №3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» із змінами та доповненнями, платники єдиного внеску, зокрема фізичні особи – підприємці (крім електронних резидентів (е-резидентів), призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх обов’язків, визначених п. 2 ст. 6 Закону №2464, якщо вони не є роботодавцями.

Підставою для такого звільнення є заява фізичної особи – підприємця (крім електронних резидентів (е-резидентів) та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до контролюючого органу такою особою протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована фізична особа – підприємець (крім електронних резидентів (е-резидентів) перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Пункт 9-2 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2464 застосовується з першого дня мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 17.03.2014 №303 «Про часткову мобілізацію», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію», та протягом усього особливого періоду.

Згідно з абзацом третім пп. 6 п. 2 розд. ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 №449 із змінами та доповненнями (далі – Інструкція №449), фізичні особи – підприємці (крім електронних резидентів (е-резидентів) у разі призову на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, або призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, – звільняються від виконання обов’язків платника єдиного внеску, якщо вони не є роботодавцями, з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації або призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період платника до останнього календарного дня місяця, в якому платника було демобілізовано або звільнено з військової служби, або завершено його лікування (реабілітацію).

Ця норма застосовується з першого дня мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 17.03.2014 №303 «Про часткову мобілізацію», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію», та протягом усього особливого періоду, та особливого періоду, визначеного Законом №3543 (абзац сьомий пп. 6 п. 2 розд. ІV Інструкції №449).

Одночасно зауважуємо, що положення п. 9-2 ч. 2 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2464 не містять норми щодо звільнення від сплати єдиного внеску фізичних осіб – підприємців (крім електронних резидентів (е-резидентів), прийнятих на військову службу за контрактом.

Враховуючи вищенаведене, фізичні особи – підприємці (крім електронних резидентів (е-резидентів), призвані до Збройних сил України у зв’язку з мобілізацією, на особливий період, або призвані на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) запровадження воєнного стану, на весь строк їх військової служби звільняються від сплати єдиного внеску з урахуванням положень п. 9-2 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2464.

Водночас фізичні особи – підприємці (крім електронних резидентів (е-резидентів), прийняті на військову службу за контрактом, не звільняються від сплати єдиного внеску за себе.

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