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Многодетные родители могут оформить отсрочку онлайн – Рустем Умеров объяснил, как это сделать без ТЦК

13:00, 26 ноября 2024
Для отсрочки достаточно отправить соответствующий запрос в приложении Резерв+.
Многодетные родители могут оформить отсрочку онлайн – Рустем Умеров объяснил, как это сделать без ТЦК
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В приложении Резерв+ появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей. Это касается семей, которые воспитывают троих несовершеннолетних детей в совместном браке.

По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, процесс максимально прост и удобен.

Чтобы оформить такую ​​отсрочку, необходимо:

  1. Авторизироваться в Резерв+.
  2. Отправить запрос на оформление отсрочки.
  3. Система автоматически проверит ваш статус.

«Если вы отвечаете требованиям, информация об отсрочке автоматически появится в вашем электронном военном документе», - отметил Умеров.

В то же время в Минобороны отмечают, что продолжается работа над тем, чтобы вскоре в приложении Резерв+ стали доступными все типы отсрочек для многодетных родителей, а также онлайн-оформление отсрочек стало возможным для других категорий граждан.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине заработал новый онлайн-сервис для оформления отсрочки от мобилизации через приложение «Резерв+». Теперь люди с инвалидностью и студенты могут получить отсрочку без очередей и бумажной бюрократии. Обновленная версия приложения уже доступна для загрузки в AppStore и PlayMarket.

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ТЦК Минобороны Рустем Умеров мобилизация отсрочка Резерв+

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