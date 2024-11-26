Многодетные родители могут оформить отсрочку онлайн – Рустем Умеров объяснил, как это сделать без ТЦК

Для отсрочки достаточно отправить соответствующий запрос в приложении Резерв+.

В приложении Резерв+ появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей. Это касается семей, которые воспитывают троих несовершеннолетних детей в совместном браке.

По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, процесс максимально прост и удобен.

Чтобы оформить такую ​​отсрочку, необходимо:

Авторизироваться в Резерв+. Отправить запрос на оформление отсрочки. Система автоматически проверит ваш статус.

«Если вы отвечаете требованиям, информация об отсрочке автоматически появится в вашем электронном военном документе», - отметил Умеров.

В то же время в Минобороны отмечают, что продолжается работа над тем, чтобы вскоре в приложении Резерв+ стали доступными все типы отсрочек для многодетных родителей, а также онлайн-оформление отсрочек стало возможным для других категорий граждан.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине заработал новый онлайн-сервис для оформления отсрочки от мобилизации через приложение «Резерв+». Теперь люди с инвалидностью и студенты могут получить отсрочку без очередей и бумажной бюрократии. Обновленная версия приложения уже доступна для загрузки в AppStore и PlayMarket.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.