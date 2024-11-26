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Багатодітні батьки можуть оформити відстрочку онлайн – Рустем Умєров пояснив, як це зробити без ТЦК

13:00, 26 листопада 2024
Для відстрочки достатньо надіслати відповідний запит у застосунку Резерв+.
Багатодітні батьки можуть оформити відстрочку онлайн – Рустем Умєров пояснив, як це зробити без ТЦК
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У застосунку Резерв+ з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

За словами Міністра оборони України Рустема Умєрова, процес максимально простий і зручний.

Щоб оформити таку відстрочку, необхідно:

​1 . Авторизуватися у Резерв+.

​2.​ Надіслати запит на оформлення відстрочки.

​3. ​Система автоматично перевірить ваш статус.

«Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться у вашому електронному військовому документі», - зауважив Умєров.

Водночас у Міноборони наголошують, що триває робота над тим, щоб незабаром у застосунку Резерв+ стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків, а також онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні запрацював новий онлайн-сервіс для оформлення відстрочки від мобілізації через додаток «Резерв+». Тепер люди з інвалідністю та студенти можуть отримати відстрочку без черг і паперової бюрократії. Оновлена версія застосунку вже доступна для завантаження в AppStore та PlayMarket.

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ТЦК Міноборони Рустем Умєров мобілізація відстрочка Резерв+

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