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Верховный Суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка Коломойскому, — НБУ

13:07, 26 ноября 2024
Верховный Суд отклонил кассационные жалобы бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd.
Верховный Суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка Коломойскому, — НБУ
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Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим собственникам. Об этом сообщил официальный сайт НБУ.

Отмечается, что 26 ноября Суд отклонил кассационные жалобы бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd по делу № 910/1834/19 и оставил в силе определение Хозяйственного суда города Киева от 7 мая 2024 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 сентября 2024 года.

«Этими судебными решениями было закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка во время национализации банка в декабре 2016 года и обязательства вернуть бывшим акционерам в собственность акции банка», - заявили в НБУ.

Верховный Суд констатировал, что нарушений прав экс-акционеров в процедуре вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нет.

Дело было открыто по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd к Национальному банку, Кабинету Министров Украины, Министерству финансов Украины, ПриватБанку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

По словам начальника управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктора Григорчука, Верховный Суд подтвердил законность закрытия производства по делу на основании норм Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности» № 590-ІХ.

«Следовательно, Верховный Суд в очередной раз подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка в собственность бывшим акционерам», - заявили в НБУ.

Виктор Григорчук также напомнил, что в соответствии со статьей 41 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» после заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передачи инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка, в то же время такие акции не могут быть востребованы в пользу предыдущего владельца.

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Верховный Суд НБУ КХС ВС банк

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