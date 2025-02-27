Верховна Рада не підтримала виклик міністрів для пояснення деталей схваленої Кабміном угоди з США щодо корисних копалин

Текст угоди стосовно корисних копалин наразі так і не опубліковано в офіційних джерелах – депутати попросили викликати міністрів.

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Народні депутати знов не знайшли необхідної кількості голосів для того, аби викликати профільних міністрів для пояснення деталей схваленої Кабміном угоди про корисні копалини. Проект угоди наразі офіційно не опубліковано.

У медіа 26 лютого з’явився текст угоди, запланованої між США та Україною, про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови. Всі деталі будуть у наступній окремій угоді про Інвестиційний фонд. Втім, вже в цій угоді про правила визначається, що вона «є обов'язковою для виконання» і буде виконуватися кожним учасником «відповідно до їхніх внутрішніх процедур». Яких саме – не конкретизовано.

Пропозиція заслухати членів Кабміну не набрала необхідної кількості голосів. За пропозицію заслухати прем’єр-міністра Дениса Шмигаля проголосували 138 депутатів, міністра економіки Юлію Свириденко – 125 «за».

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що міністри вже вилетіли до США. Згодом він уточнив, що вилетіла віце-прем’єрка Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, на 28 лютого планується церемонія підписання угоди стосовно корисних копалин у Вашингтоні. З боку України угоду буде підписувати Юлія Свириденко, а з боку США – міністр фінансів Скотт Бессент.

Очікується, що Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп проведуть відповідну зустріч.

26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

За його словами, угода матиме шість ключових позицій.

Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.

Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.

США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.

Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.

В угоді враховані наші зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», угоду між Україною та США про Інвестиційний фонд відбудови будуть розробляти окремо, і вже її повинна буде ратифікувати Верховна Рада. Це випливає з коментаря Президента Володимира Зеленського, який він надав 26 лютого.

Нинішня ж угода про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови, тобто, процедурна угода, не потребуватиме ратифікації парламенту. Її схвалить Кабмін та підпишуть міністр економіки Юлія Свириденко з українського боку та міністр фінансів США Скотт Бессент з американського.

«Наступний договір буде складніший і серйозніший. Бо наступний договір буде про фонд, про гроші, і там вже він буде мати обов’язкову ратифікацію в парламенті України», зазначив Президент Зеленський.

Автор: Наталя Мамченко

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