ВККС начала прием документов для участия в отборе и для перевода в местный суд

Высшая квалификационная комиссия судей начала прием документов для участия в отборе и для перевода в местный суд.
С 1 марта 2025 года ВККС принимает заявления:
По состоянию на 2 марта 2025 года (включительно) в Комиссию обратились 19 человек, выразивших намерение стать судьей.
Проверить информацию о подаче документов можно в списке по ссылке. Список будет обновляться ежедневно.
Также со списком можно ознакомиться в разделе «Отбор на должность судьи местного суда».
Прием документов продлится до 30 марта 2025 года.
ВККС призвала юристов, соответствующих требованиям к кандидатам на должность судьи, принять участие в отборе и подать соответствующие документы.
Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей начала процедуру прекращения бессрочных командировок судей.
Также Высшая квалификационная комиссия судей сообщила об открытии возможности формирования документов для участия в процедуре отбора на должность судьи местного суда.
Добавим, с 1 марта открывается возможность подачи и подписания документов для участия в отборе на должность судьи местного суда.
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