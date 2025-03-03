ВККС начала прием документов для участия в отборе и для перевода в местный суд

С 1 марта ВККС принимает заявления об участии в отборе на должность судьи местного суда и о сдаче судьями квалификационного экзамена для перевода в другой местный суд.

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Высшая квалификационная комиссия судей начала прием документов для участия в отборе и для перевода в местный суд.

С 1 марта 2025 года ВККС принимает заявления:

от лиц, выразивших намерение стать судьей, для участия в отборе на должность судьи местного суда;

от судей о сдаче квалификационного экзамена для перевода в другой местный суд.

По состоянию на 2 марта 2025 года (включительно) в Комиссию обратились 19 человек, выразивших намерение стать судьей.

Проверить информацию о подаче документов можно в списке по ссылке. Список будет обновляться ежедневно.

Также со списком можно ознакомиться в разделе «Отбор на должность судьи местного суда».

Прием документов продлится до 30 марта 2025 года.

ВККС призвала юристов, соответствующих требованиям к кандидатам на должность судьи, принять участие в отборе и подать соответствующие документы.

Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей начала процедуру прекращения бессрочных командировок судей.

Также Высшая квалификационная комиссия судей сообщила об открытии возможности формирования документов для участия в процедуре отбора на должность судьи местного суда.

Добавим, с 1 марта открывается возможность подачи и подписания документов для участия в отборе на должность судьи местного суда.

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