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Начисляются ли налоговая скидка на кредиторскую задолженность при аннулировании регистрации в качестве плательщика НДС

22:56, 3 марта 2025
Если покупатель сформировал налоговый кредит по полученным товарам или услугам, но не оплатил их до аннулирования своей регистрации в качестве плательщика НДС, они считаются безвозмездно полученными.
Начисляются ли налоговая скидка на кредиторскую задолженность при аннулировании регистрации в качестве плательщика НДС
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Государственная налоговая служба разъясняет, начисляется ли налоговая скидка на кредиторскую задолженность при аннулировании регистрации плательщика НДС.

Согласно п. 184.7 ст. 184 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI, если товары/услуги, необоротные активы, суммы налога по которым были включены в состав налогового кредита, не были использованы в облагаемых операциях в пределах хозяйственной деятельности, такой плательщик налога в последнем отчетном (налоговом) периоде, не позднее даты аннулирования его регистрации как плательщика налога, обязан определить налоговые обязательства по таким товарам/услугам, необоротным активам, исходя из обычной цены соответствующих товаров/услуг или необоротных активов. Исключение составляют случаи аннулирования регистрации плательщика налога в связи с его реорганизацией путем присоединения, слияния, преобразования, разделения или выделения в соответствии с законом.

Пункт 198.3 ст. 198 НКУ определяет, что налоговый кредит отчетного периода определяется исходя из договорной (контрактной) стоимости товаров/услуг и включает суммы налогов, начисленных (уплаченных) плательщиком налога по ставке, установленной п. 193.1 ст. 193 НКУ, в течение данного отчетного периода в связи с:

  • приобретением или изготовлением товаров и предоставлением услуг;
  • приобретением (строительством, сооружением) основных средств, включая другие необоротные материальные активы и незавершенные капитальные инвестиции в необоротные капитальные активы;
  • ввозом товаров и/или необоротных активов на таможенную территорию Украины.

Начисление налогового кредита осуществляется независимо от того, начали ли такие товары/услуги и основные средства использоваться в облагаемых операциях в рамках хозяйственной деятельности плательщика налога в течение отчетного налогового периода, а также от того, осуществлял ли плательщик налога облагаемые операции в течение такого отчетного периода.

Согласно п. 201.10 ст. 201 НКУ, налоговая накладная, составленная и зарегистрированная в Едином реестре налоговых накладных плательщиком налога, который осуществляет операции по поставке товаров/услуг, является для покупателя таких товаров/услуг основанием для начисления сумм налога, относящихся к налоговому кредиту.

Согласно п. 198.2 ст. 198 НКУ, датой отнесения сумм налога к налоговому кредиту считается дата события, которое произошло раньше:

  • дата списания средств со счета плательщика налога в банке/небанковском поставщике платежных услуг на оплату товаров/услуг, а в случае поставки товаров/услуг, оплата которых осуществляется электронными деньгами, – дата списания электронных денег плательщика налогов как оплата товаров/услуг, подлежащих поставке, на электронный кошелек поставщика;
  • дата получения плательщиком налога товаров/услуг.

На дату поставки (отгрузки) товаров/услуг (первая операция) поставщик обязан был определить налоговые обязательства по НДС, составить и зарегистрировать в ЕРНН соответствующую налоговую накладную, на основании которой покупатель имел право включить суммы НДС в налоговый кредит.

Если плательщик налога – покупатель при приобретении товаров/услуг на основании полученной налоговой накладной сформировал налоговый кредит, но такие товары/услуги не были оплачены им до момента аннулирования регистрации его как плательщика НДС, такие товары/услуги считаются безвозмездно полученными. Следовательно, в налоговом периоде, в котором происходит аннулирование регистрации покупателя как плательщика НДС, такому плательщику налога – покупателю необходимо начислить налоговые обязательства по НДС с использованием механизма, определенного п. 198.5 ст. 198 НКУ.

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