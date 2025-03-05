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У Києві за земельну махінацію судитимуть приватного нотаріуса

22:36, 5 березня 2025
У столиці викрила земельну махінацію.
У Києві за земельну махінацію судитимуть приватного нотаріуса
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У Києві перед судом постане приватний нотаріус, яка зловживаючи своїми повноваженнями, зареєструвала право власності на уявні будинки, розташовані на земельних ділянках, що належать територіальній громаді Києва. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Відомо, що жінка, будучи державним реєстратором-приватним нотаріусом, на підставі підроблених документів провела реєстрацію права власності на неіснуючі будинки у Голосіївському районі. При цьому, фігурантка оформила уявну нерухомість на осіб, достеменно знаючи, що за вказаними адресами у документах жодних житлових будівель не має.

Так, нотаріус несанкціоновано внесла зміни до бази даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тим самим надавши юридичний статус уявним об’єктам.

Надалі, на підставі заяв та технічної документації, нові «власники» примарних будинків мали можливість привласнити земельні ділянки, що належали територіальній громаді Києва.

Наразі обвинувальний акт щодо фігурантки скеровано до суду. Приватному нотаріусу загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство щодо осіб, причетних до оборудки.

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Київ нотаріус

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