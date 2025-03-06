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Франция предлагает Украине предоставить доступ к разведданным, — министр обороны Лекорню

10:18, 6 марта 2025
Париж готов предоставлять Киеву необходимую информацию на фоне прекращения доступа к американским данным.
Франция предлагает Украине предоставить доступ к разведданным, — министр обороны Лекорню
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Франция предложила разведывательную помощь Украине после решения США приостановить обмен разведданными. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает France24.

По словам Лекорня, его страна готова предоставлять Киеву необходимую информацию.

«Франция предлагает Украине разведывательные данные, заявил в четверг министр обороны Франции Себастьян Лекорню», - указывает издание.

Как сообщалось, США перестали предоставлять Украине разведданные, которые могут быть использованы для нанесения ударов по территории России.

Отметим, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что идет подготовка к новому раунду переговоров между Соединенными Штатами и Украиной. На вопрос о приостановке обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что США «сделали шаг назад, поставили на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений».

Позже в Белом доме объяснили, почему приостановили военную помощь Украине.

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Украина война Франция

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