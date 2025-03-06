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Зеленский заявил, что перед ударом по гостинице в Кривом Роге туда заселились волонтеры из США и Британии

10:07, 6 марта 2025
Перед ударом в гостиницу в Кривом Роге туда заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США, Британии.
Зеленский заявил, что перед ударом по гостинице в Кривом Роге туда заселились волонтеры из США и Британии
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Россия вечером 5 марта нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, попав в пятиэтажный отель. Число погибших возросло до четырех, более 30 человек получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в отель, по которому был нанесен ракетный удар, накануне заселилась группа иностранных волонтеров.

«Всю ночь продолжалась спасательная операция в Кривом Роге на месте российского ракетного удара. Баллистическая ракета по обычному отелю. Буквально перед ударом в отель заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, Соединенных Штатов, Великобритании», — рассказал глава государства.

По словам Президента, эти люди выжили, так как успели спуститься из номеров.

«Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. В целом более 30 человек получили ранения», — отметил Владимир Зеленский.

Все соответствующие службы продолжают работать на месте удара.

Президент поблагодарил сотрудников экстренных и всех соответствующих служб за их работу на месте попадания ракеты.

«Я благодарю всех, кто эти ночи и дни находится на дежурстве, на работе, на службе, кто спасает людей. Благодарю сотрудников ГСЧС Украины, Национальной полиции, медиков, в частности работников «скорой помощи», и всех, от чьей работы зависит жизнь людей», — заявил он.

«И нельзя делать никаких пауз в давлении на Россию, чтобы остановить эту войну и террор против жизни», — подчеркнул Зеленский.

Добавим, 7 марта объявлен днем ​​траура в Кривом Роге.

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Кривой Рог Владимир Зеленский ракетный удар

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