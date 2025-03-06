Какие документы должны предоставить художники и медийщики для выезда за границу — Кабмин определил порядок

Правительство определило порядок пересечения границы для лиц из сферы культуры, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сферы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров определил порядок пересечения границы для лиц из сферы культуры и информационной сферы. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В частности, постановление КМУ №244 от 4 марта 2025 года предусматривает внесение изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, которые относятся к сфере культуры, стратегическим коммуникациям, медиа и информационной сфере.

Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут уехать за границу при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия подтверждающих документов:

письмо Минкультуры и стратегических коммуникаций или Минцифры к Администрации Госпогранслужбы относительно деталей поездки;

приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);

военно-учетный документ с соответствующими отметками территориальных центров комплектования и социальной поддержки или военно-учетный документ в электронной форме.

Если цель поездки не подтверждена, в выезде будет отказано.

«Судебно-юридическая газета» уже писала, что в комитете Верховной Рады проведут специальное заседание, посвященное необходимости обеспечения выезда военнообязанных журналистов и артистов за границу. По мнению народных депутатов, обеспечение выезда военнообязанных журналистов и артистов за границу по «письмам содействия» Минкульта - это очень важный и насущный вопрос.

Напомним, что ряд СМИ недавно получили бронь от Минкульта. Однако с 3 марта Минкульт прекратил практику выдачи писем-ходатайств к Пограничной службе, по которым журналисты, деятели искусства и артисты выезжали за границу. В том числе – забронированные.

Добавим, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что 579 мужчин, выехавших по таким письмам-ходатайствам, после этого не вернулись – все они имели соответствующее письмо от Минкульта.

Также сообщалось, что Минкульт начнет выдавать письма содействия для выезда артистов и медийщиков с 7 марта, но не все так просто.

Кроме того, независимым артистам, которые не трудоустроены или не являются ФОП, не будут выдавать письма содействия для пересечения границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.