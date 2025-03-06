Владимир Зеленский лично примет участие в специальном заседании Евросовета в Брюсселе

Лидеры ЕС сосредоточатся на вопросе Украины и европейской безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта лично примет участие в специальном заседании Европейского совета в Брюсселе. Об этом украинским СМИ сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.

Согласно плану мероприятия, лидеры ЕС сосредоточатся на таких темах: Украина и оборона Европы.

Также у Президента запланирован ряд двусторонних встреч, в частности с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, президентом Европейского совета Антониу Коштой, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

После этого начнется внеочередное заседание лидеров Евросоюза, в котором также примет участие Владимир Зеленский.

Кроме того, у главы государства запланирована аудиенция с королем Бельгии Филиппом.

Как известно, 6 марта в Брюсселе состоится экстренный саммит ЕС, посвященный вопросам Украины и европейской безопасности.

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