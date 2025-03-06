Володимир Зеленський особисто візьме участь у спеціальному засіданні Євроради у Брюсселі

Лідери ЄС зосередяться на питанні України та європейської безпеки.

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Президент України Володимир Зеленський 6 березня особисто візьме участь у спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі. Про це українським медіа повідомив прессекретар Президента Сергій Никифоров.

Відповідно до плану заходу, лідери ЄС зосередяться на таких темах: Україна та оборона Європи.

Також у Президента запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Після того розпочнеться позачергове засідання лідерів Євросоюзу, де Володимир Зеленський також бере участь.

Крім того, у Глави держави запланована аудієнція з королем Бельгії Філіпом.

Як відомо, 6 березня у Брюсселі відбудеться екстрений саміт ЄС, присвячений питанням України та європейської безпеки.

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