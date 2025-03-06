Канада вважає, що введені Трампом мита порушують положення Генеральної угоди щодо тарифів та торгівлі 1994 року, а також угоду СОТ про спрощення процедур торгівлі.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив, що із 4 березня він запроваджує нові мита для Канади та Мексики. У свою чергу Канада вводить 25% мита проти американських товарів на суму 155 мільярдів доларів.

Канада звернулася зі скаргою до Світової організації торгівлі через американські мита. Про це повідомили в організації.

Так, Оттава звернулась до СОТ з проханням провести консультації із США стосовно нових тарифних заходів, застосованих Штатами до товарів походженням з Канади. Запит був розісланий членам СОТ 5 березня.

Канада вважає, що введені президентом Дональдом Трампом мита порушують положення Генеральної угоди щодо тарифів та торгівлі 1994 року, а також угоду СОТ про спрощення процедур торгівлі.

У СОТ уточнили, що запит на консультацію запускає процедуру розгляду. У сторін є 60 днів на обговорення питання та пошук задовільного рішення, якщо до цього терміну суперечка не буде вирішена, позивач може запросити розгляд справи Арбітражною колегією.

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