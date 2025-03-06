Новий посол РФ у США Дарчієв може розпочати роботу — підписано указ про призначення

Олександра Дарчієва призначено надзвичайним та повноважним послом РФ у США.

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Новим послом Росії у США став Олександр Дарчієв. Підписано відповідний указ про його призначення.

«Призначити Дарчієва Олександра Микитовича надзвичайним та повноважним послом Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки та постійним спостерігачем Російської Федерації при Організації американських держав у Вашингтоні», - йдеться в указі.

Як повідомлялося, США схвалили призначення посла РФ Дарчієва.

Олександр Дарчієв перебуває на дипломатичній службі з 1992 року і вже працював у російському представництві у Вашингтоні на різних посадах.

З 2014 до 2021 року він працював послом Росії у Канаді, а потім був директором департаменту Північної Атлантики.

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