Новый посол РФ в США Дарчиев может начать работу — подписан указ о назначении

Александр Дарчиев назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в США.

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Новым послом России в США стал Александр Дарчиев. Подписан соответствующий указ о его назначении.

«Назначить Дарчиева Александра Никитовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне», - говорится в указе.

Как сообщалось, США одобрили назначение посла РФ Дарчиева.

Александр Дарчиев находится на дипломатической службе с 1992 года и уже работал в российском представительстве в Вашингтоне на разных должностях.

С 2014 по 2021 год он работал послом России в Канаде, а затем был директором департамента Северной Атлантики.

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