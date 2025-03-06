В Южной Корее истребитель ошибочно сбросил авиабомбы на жилые кварталы — есть раненые

Истребитель, участвовавший в учебных стрельбах, выпустил восемь авиабомб за пределами полигона.

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В Южной Корее во время учений истребитель по ошибке сбросил восемь авиабомб на жилые кварталы недалеко от Сеула. Семь человек получили ранения разной степени тяжести – от легких до серьезных. Об этом сообщает Yonhap.

Инцидент произошел 6 марта в 10:04 утра (по местному времени).

По данным военных, истребитель KF-16, участвовавший в учебных стрельбах, «аномально» выпустил восемь бомб MK-82 за пределами полигона в городе Почхон, расположенном примерно в 40 километрах к северу от Сеула.

В результате взрывов были повреждены несколько зданий и церковь. Также ранения получили семь человек – пять гражданских и двое военных. Состояние двух пострадавших оценивается как серьезное, однако их жизни ничто не угрожает.

Военные проводят расследование инцидента и извинились за ущерб, нанесенный гражданскому населению. Причины нештатного схода боеприпасов пока неизвестны.

Отмечается, что в Южной Корее 6 марта проводились учения с боевой стрельбой на полигоне в Почхоне, неподалеку от северокорейской границы. В них было задействовано более 160 единиц военной техники, включая танки, вертолеты и истребители.

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