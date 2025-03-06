У Південній Кореї винищувач помилково скинув авіабомби на житлові квартали — є поранені

Винищувач, який брав участь у навчальних стрільбах, випустив вісім авіабомб за межами полігону.

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У Південній Кореї винищувач під час навчань помилково скинув вісім авіабомб на житлові квартали неподалік від Сеула. Семеро людей отримали поранення – від легких до серйозних. Про це повідомляє Yonhap.

Інцидент стався 6 березня о 10:04 ранку (за місцевим часом).

За даними військових, винищувач KF-16, який брав участь у навчальних стрільбах, «аномально» випустив вісім бомб MK-82 за межами полігону в місті Почхон, що розташоване приблизно за 40 кілометрів на північ від Сеула.

Вибухи пошкодили кілька будівель і церкву. Також поранення отримали семеро людей - п'ятеро цивільних і двоє військових. Стан двох поранених серйозний, але їхньому життю нічого не загрожує.

Військові проводять розслідування інциденту та вибачилися за шкоду, заподіяну цивільному населенню. Причини нештатного сходу боєприпасів поки невідомі.

Додається, що у Південній Кореї 6 березня було проведено навчання з бойовими стрільбами на полігоні в Пхочхоні поблизу північнокорейського кордону. У них було задіяно понад 160 одиниць військової техніки, включно з танками, вертольотами і винищувачами.

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