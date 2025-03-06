Это пауза для пересмотра — в Белом доме объяснили, почему приостановили военную помощь Украине

США приостановили военную помощь Украине для пересмотра финансирования.

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В Белом доме пояснили, почему было приостановлено военное финансирование Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

По ее словам, вопрос дальнейшего финансирования Украины со стороны США находится на рассмотрении.

«Советник по национальной безопасности сказал мне, что они приостановили или пересматривают финансирование для Украины, как вы уже видели – паузу в финансировании. Что касается вопросов разведки, я бы направила вас либо в Совет национальной безопасности, либо в ЦРУ», – заявила Левитт.

При этом она ответила на вопрос о возможности отмены или возобновления приостановленной военной помощи США для Украины.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что на данный момент речь идет исключительно о паузе для пересмотра ситуации, без конкретных решений о дальнейших действиях.

«Совет национальной безопасности сообщил мне, в связи с этим, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины. Это пауза для пересмотра», — подчеркнула Каролин Левитт.

Ранее в Белом доме сказали, при каком условии рассмотрят возможность возобновления помощи Украине.

Отметим, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что идет подготовка к новому раунду переговоров между Соединенными Штатами и Украиной. На вопрос о приостановке обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что США «сделали шаг назад, поставили на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений».

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