В ОПУ и Трампа сообщили о подготовке новых переговоров между Украиной и США

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что идет подготовка к новому раунду переговоров между Соединенными Штатами и Украиной.

На вопрос о приостановке обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что США «сделали шаг назад, поставили на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений».

«Однако я только что имел телефонный разговор с моим коллегой, украинским советником по нацбезопасности. У нас идут хорошие переговоры по месту проведения следующего раунда переговоров, по составу делегаций и содержанию. Так что всего за последние 24 часа после публичного заявления Зеленского и этих последующих разговоров, которые я продолжу после возвращения внутрь, думаю, что мы очень скоро увидим движение», – заявил Волц в комментарии CBS News.

Одновременно эту же информацию подтвердил и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, он с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Волцом обсудил дальнейшие шаги на пути к справедливому и долговременному миру.

«Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы», – отметил он.

