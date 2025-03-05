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В ОПУ та Трампа повідомили про підготовку нових переговорів між Україною та США

19:09, 5 березня 2025
Андрій Єрмак з Майклом Волцом обговорив подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру.
В ОПУ та Трампа повідомили про підготовку нових переговорів між Україною та США
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Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до нового раунду перемовин між Сполученими Штатами іта Україною.

На питання про призупинення обміну розвідданими з Україною Волц сказав, що США «зробили крок назад та ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин».

«Проте я щойно мав телефонну розмову з моїм колегою, українським радником з нацбезпеки. У нас йдуть хороші перемовини щодо місця проведення наступного раунду перемовин, щодо складу делегацій і змісту. Тож лише за останні 24 години після публічної заяви Зеленського, і цих подальших розмов, які я зараз продовжу після повернення всередину, думаю, що ми дуже скоро побачимо рух», – заявив Волц у коментарі CBS News.

Водночас цю ж інформацію підтвердив і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, він з радником Президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом обговорив подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру.

«Також обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами. Домовилися про зустріч наших команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи», - зазначив він.

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