Meta продасть активи на $2 млрд заради інвестицій у ШІ

Meta планує продати активи центрів обробки даних для фінансування ШІ-інфраструктури.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Meta Platforms оголосила про плани продати активи центрів обробки даних на суму 2 мільярди доларів, щоб залучити кошти для розвитку інфраструктури штучного інтелекту. Про це повідомило агентство Reuters.

На початку тижня Meta заявила, що розглядає можливості співпраці з фінансовими партнерами для спільного розвитку центрів обробки даних, щоб частково покрити значні капітальні витрати, заплановані на наступний рік. «Ми вивчаємо можливості співпраці з фінансовими партнерами для спільного розвитку центрів обробки даних», — зазначила фінансовий директор Meta Сьюзан Лі під час телеконференції, присвяченої оприлюдненню фінансових результатів компанії у середу.

Хоча Meta планує фінансувати більшу частину своїх капітальних витрат за рахунок внутрішніх ресурсів, деякі проєкти можуть залучити «значне зовнішнє фінансування», додала Лі.

У квартальному звіті, опублікованому в четвер, Meta повідомила, що в червні 2025 року затвердила план відчуження певних активів центрів обробки даних. Компанія перекласифікувала земельні ділянки та незавершене будівництво на суму 2,04 мільярда доларів як «призначені для продажу». Очікується, що ці активи будуть передані третій стороні протягом наступних 12 місяців для спільної розробки центрів обробки даних.

Згідно з фінансовим звітом, станом на 30 червня 2025 року загальна вартість активів, утримуваних для продажу, становила 3,26 мільярда доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.