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Meta продаст активы на $2 млрд ради инвестиций в ИИ

15:07, 3 августа 2025
Meta планирует продать активы центров обработки данных для финансирования ИИ-инфраструктуры.
Meta продаст активы на $2 млрд ради инвестиций в ИИ
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Компания Meta Platforms объявила о планах продать активы центров обработки данных на сумму 2 миллиарда долларов, чтобы привлечь средства для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом сообщило агентство Reuters.

В начале недели Meta заявила, что рассматривает возможности сотрудничества с финансовыми партнерами для совместного развития центров обработки данных, чтобы частично покрыть значительные капитальные затраты, запланированные на следующий год. «Мы изучаем возможности сотрудничества с финансовыми партнерами для совместного развития центров обработки данных», - отметила финансовый директор Meta Сьюзан Ли во время телеконференции, посвященной обнародованию финансовых результатов компании в среду.

Хотя Meta планирует финансировать большую часть своих капитальных затрат за счет внутренних ресурсов, некоторые проекты могут привлечь «значительное внешнее финансирование», добавила Ли.

В квартальном отчете, опубликованном в четверг, Meta сообщила, что в июне 2025 года утвердила план отчуждения определенных активов центров обработки данных. Компания переклассифицировала земельные участки и незавершенное строительство на сумму 2,04 миллиарда долларов как «предназначенные для продажи». Ожидается, что эти активы будут переданы третьей стороне в течение следующих 12 месяцев для совместной разработки центров обработки данных.

Согласно финансовому отчету, по состоянию на 30 июня 2025 года общая стоимость активов, удерживаемых для продажи, составляла 3,26 миллиарда долларов.

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Meta ИИ

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