Meta продаст активы на $2 млрд ради инвестиций в ИИ

Meta планирует продать активы центров обработки данных для финансирования ИИ-инфраструктуры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Meta Platforms объявила о планах продать активы центров обработки данных на сумму 2 миллиарда долларов, чтобы привлечь средства для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом сообщило агентство Reuters.

В начале недели Meta заявила, что рассматривает возможности сотрудничества с финансовыми партнерами для совместного развития центров обработки данных, чтобы частично покрыть значительные капитальные затраты, запланированные на следующий год. «Мы изучаем возможности сотрудничества с финансовыми партнерами для совместного развития центров обработки данных», - отметила финансовый директор Meta Сьюзан Ли во время телеконференции, посвященной обнародованию финансовых результатов компании в среду.

Хотя Meta планирует финансировать большую часть своих капитальных затрат за счет внутренних ресурсов, некоторые проекты могут привлечь «значительное внешнее финансирование», добавила Ли.

В квартальном отчете, опубликованном в четверг, Meta сообщила, что в июне 2025 года утвердила план отчуждения определенных активов центров обработки данных. Компания переклассифицировала земельные участки и незавершенное строительство на сумму 2,04 миллиарда долларов как «предназначенные для продажи». Ожидается, что эти активы будут переданы третьей стороне в течение следующих 12 месяцев для совместной разработки центров обработки данных.

Согласно финансовому отчету, по состоянию на 30 июня 2025 года общая стоимость активов, удерживаемых для продажи, составляла 3,26 миллиарда долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.