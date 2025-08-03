YouTube тестирует функцию соавторов видео по примеру Instagram и TikTok

Видео на YouTube можно будет публиковать с несколькими авторами.

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YouTube запустил тестирование нового инструмента, который позволяет авторам контента добавлять соавторов к своим видео. Об этом сообщило издание Engadget. Новая функция напоминает механизм совместных публикаций, который уже успешно работает в Instagram и TikTok, и имеет целью способствовать взаимному продвижению каналов среди различных аудиторий.

Согласно нововведению, основные авторы смогут указывать других соавторов видео, чьи имена будут отображаться рядом с именем главного автора на странице канала. Если соавторов будет много, в мобильной версии YouTube будет появляться отметка «...и другие», при нажатии на которую будет открываться полный список соавторов вместе с кнопками «Подписаться» для каждого из них.

Процесс добавления соавтора, вероятно, будет аналогичным механизмам в Instagram и TikTok: основной автор контента будет отправлять приглашение, которое другой автор должен будет одобрить. Пока остается неизвестным, получат ли соавторы доступ к статистике видео, которая доступна основному автору.

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