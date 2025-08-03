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Цены на сигареты в Украине могут вырасти в 2,4 раза из-за повышения акцизов в ЕС

12:43, 3 августа 2025
ЕС планирует повысить акциз на сигареты на 139%.
Цены на сигареты в Украине могут вырасти в 2,4 раза из-за повышения акцизов в ЕС
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В Европейском Союзе готовятся к значительному повышению минимального акциза на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты в 2,4 раза. Эти изменения, вероятно, повлияют и на Украину, вызвав подорожание табачной продукции в ближайшие годы. Об этом сообщило издание ТСН.

Повышение акциза на 139% в ЕС

Европейский Союз планирует пересмотреть табачную политику путем внесения изменений в Директиву 2011/64/ЕС, которая регулирует налогообложение табачных изделий. По словам экспертов, инициатива Брюсселя предусматривает ряд решений, которые приведут к росту стоимости сигарет сначала в странах ЕС, а затем и в Украине. Ключевым изменением станет повышение минимального акциза на сигареты с 90 до 215 евро за 1000 штук, что составляет рост на 139%. В 22 из 27 стран Евросоюза это приведет к заметному росту розничных цен на сигареты - на 1-2 евро за пачку. Только пять стран - Бельгия, Франция, Финляндия, Нидерланды и Ирландия - уже имеют налоговые ставки, которые превышают предложенный минимум.

Новая директива также будет распространяться на так называемые «инновационные продукты», в частности электронные сигареты, табак для нагрева и никотиновые пакетики, которые будут подпадать под новые минимальные налоги. В то же время шведский снюс останется вне сферы действия документа. Кроме того, сырьевой табак (raw tobacco) будет включен в электронную систему отслеживания перемещения подакцизных товаров в пределах ЕС.

По прогнозам Европейской комиссии, новая система налогообложения позволит странам-членам ЕС дополнительно привлекать около 15 миллиардов евро ежегодно в бюджеты. Ожидается также экономия на здравоохранении в размере примерно 6 миллиардов евро в год благодаря уменьшению потребления табака.

Влияние на Украину

Для Украины эти изменения означают ускорение темпов повышения табачных акцизов. Согласно Закону №4115, Украина должна была достичь предыдущих минимальных стандартов ЕС до 2028 года. Однако в случае быстрого принятия новых правил Евросоюзом Украине придется адаптировать свою табачную политику раньше. Эксперты прогнозируют, что это приведет к резкому росту цен на сигареты в период с 2026 по 2028 годы. При этом такое подорожание может активизировать теневой рынок табачных изделий в Украине.

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ЕС цены

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