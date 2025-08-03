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В ЕС вступили в силу новые правила прозрачности для ChatGPT, Gemini и других ИИ

12:07, 3 августа 2025
В ЕС вступили в силу требования к разработчикам ИИ и штрафы до $17,1 млн.
В ЕС вступили в силу новые правила прозрачности для ChatGPT, Gemini и других ИИ
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В Европейском Союзе вступили в силу новые требования по прозрачности искусственного интеллекта общего назначения, таких как чат-боты ChatGPT и Gemini, которые используются для создания текстов, изображений или программирования. Об этом сообщило издание DW.

Согласно новым правилам, разработчики систем искусственного интеллекта обязаны раскрывать принципы работы своих моделей, а также данные, использованные для их обучения. Для самых мощных моделей, которые считаются потенциально опасными для общества, необходимо предоставлять подробную документацию о принятых мерах безопасности. Нововведения также направлены на защиту интеллектуальной собственности и прав авторов и владельцев контента.

Начиная со 2 августа, физические лица получили право подавать судебные иски против компаний, разрабатывающих ИИ, за нарушение этих требований. Новый европейский орган по надзору за искусственным интеллектом (European AI Office) начнет проверку новых моделей ИИ с августа 2026 года, тогда как модели, выпущенные до 2 августа 2025 года, будут проверять с августа 2027 года. По оценкам экспертов, штрафы за нарушения могут достигать 17,1 миллиона долларов, что составляет 3% годового объема рынка услуг ИИ.

Закон, регулирующий эти нововведения, вступил в силу в ЕС 1 августа 2024 года. Его цель - обеспечить надежность и безопасность искусственного интеллекта, разработанного и используемого в Евросоюзе, гарантировать защиту основных прав граждан, создать гармонизированный внутренний рынок ИИ, а также способствовать инновациям и привлечению инвестиций в эту сферу.

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ЕС штраф / штрафы ChatGPT ИИ

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