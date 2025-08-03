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Еврокомиссия готова рассмотреть изменения в украинский план реформ для финансирования по программе Ukraine Facility, – Гийом Мерсье

11:31, 3 августа 2025
Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что внесение изменений в план реформ обусловлено «объективными обстоятельствами».
Еврокомиссия готова рассмотреть изменения в украинский план реформ для финансирования по программе Ukraine Facility, – Гийом Мерсье
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Европейская комиссия выразила готовность оценить предложенные Украиной поправки в план реформ, необходимый для получения финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

По словам Мерсье, внесение изменений в план реформ обусловлено «объективными обстоятельствами» и предусмотрено регламентом механизма финансирования для Украины. Он пояснил, что во время первой оценки «Плана Украины» Советом ЕС в 2024 году предполагалось, что война завершится до конца того же года. Этот сценарий также был основой для программы расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ).

«Учитывая продолжение конфликта, было бы понятно, если бы в связи с объективными обстоятельствами было бы решено внести определенные изменения в План», - отметил Мерсье.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что Украина имеет право подать запрос на внесение таких изменений, ведь это разрешено регламентом. «Комиссия рассмотрит этот запрос и на основании его оценки может предложить Совету внести изменения в План», - добавил он.

Мерсье также положительно отметил «конструктивные и неформальные консультации», которые Украина провела перед подачей официального запроса на внесение изменений. «Мы готовы оценить окончательный вариант предложения о внесении изменений, представленный Украиной», - подытожил спикер.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Елена Шуляк завила, что «единственный индикатор Ukraine Facility на получение около 600 млн евро, который наша Верховная Рада Украины не выполнила в первом квартале - законопроект №13150».

Добавим, ВККС стала «заложником» плана Ukraine Facility, за который Украина получает средства от ЕС.

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финансы Еврокомиссия

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