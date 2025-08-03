Єврокомісія готова розглянути зміни до українського плану реформ для фінансування за програмою Ukraine Facility, – Гійом Мерсьє

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що внесення змін до плану реформ зумовлено «об’єктивними обставинами».

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Європейська комісія висловила готовність оцінити запропоновані Україною поправки до плану реформ, необхідного для отримання фінансової підтримки в рамках програми Ukraine Facility. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, пише «Європейська правда».

За словами Мерсьє, внесення змін до плану реформ зумовлено «об’єктивними обставинами» та передбачено регламентом механізму фінансування для України. Він пояснив, що під час першої оцінки «Плану України» Радою ЄС у 2024 році передбачалося, що війна завершиться до кінця того ж року. Цей сценарій також був основою для програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«З огляду на продовження конфлікту, було б зрозуміло, якби у зв'язку з об'єктивними обставинами було б вирішено внести певні зміни до Плану», — зазначив Мерсьє.

Речник Єврокомісії підкреслив, що Україна має право подати запит на внесення таких змін, адже це дозволено регламентом. «Комісія розгляне цей запит і на підставі його оцінки може запропонувати Раді внести зміни до Плану», — додав він.

Мерсьє також позитивно відзначив «конструктивні та неформальні консультації», які Україна провела перед поданням офіційного запиту на внесення змін. «Ми готові оцінити остаточний варіант пропозиції про внесення змін, поданий Україною», — підсумував речник.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Олена Шуляк завила, що «єдиний індикатор Ukraine Facility на отримання близько 600 млн евро, який наша Верховна Рада України не виконала у першому кварталі — законопроект №13150».

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