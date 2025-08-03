Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Єврокомісія готова розглянути зміни до українського плану реформ для фінансування за програмою Ukraine Facility, – Гійом Мерсьє

11:31, 3 серпня 2025
Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що внесення змін до плану реформ зумовлено «об’єктивними обставинами».
Єврокомісія готова розглянути зміни до українського плану реформ для фінансування за програмою Ukraine Facility, – Гійом Мерсьє
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія висловила готовність оцінити запропоновані Україною поправки до плану реформ, необхідного для отримання фінансової підтримки в рамках програми Ukraine Facility. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, пише «Європейська правда».

За словами Мерсьє, внесення змін до плану реформ зумовлено «об’єктивними обставинами» та передбачено регламентом механізму фінансування для України. Він пояснив, що під час першої оцінки «Плану України» Радою ЄС у 2024 році передбачалося, що війна завершиться до кінця того ж року. Цей сценарій також був основою для програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«З огляду на продовження конфлікту, було б зрозуміло, якби у зв'язку з об'єктивними обставинами було б вирішено внести певні зміни до Плану», — зазначив Мерсьє.

Речник Єврокомісії підкреслив, що Україна має право подати запит на внесення таких змін, адже це дозволено регламентом. «Комісія розгляне цей запит і на підставі його оцінки може запропонувати Раді внести зміни до Плану», — додав він.

Мерсьє також позитивно відзначив «конструктивні та неформальні консультації», які Україна провела перед поданням офіційного запиту на внесення змін. «Ми готові оцінити остаточний варіант пропозиції про внесення змін, поданий Україною», — підсумував речник.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Олена Шуляк завила, що «єдиний індикатор Ukraine Facility на отримання близько 600 млн евро, який наша Верховна Рада України не виконала у першому кварталі — законопроект №13150».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

фінанси Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спрощення оголошення ухилянтів у кримінальний розшук та цифровізація передачі даних щодо особового складу – які зміни вніс Кабмін

Уряд вніс зміни до порядку ведення військового обліку, порядку проведення призову на військову службу та до положення про ТЦК.

Генпрокурор зможе надавати вказівку керівнику органу досудового розслідування щодо надання йому матеріалів досудового розслідування – крім НАБУ

Невиконання керівником органу досудового розслідування законних вказівок та доручень прокурора буде підставою для доручення досудового розслідування іншому органу, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється детективами НАБУ.

Конституційний Суд України затвердив Правила професійної етики судді КСУ

Суддя КСУ під час висловлення окремої думки має утримуватися від висловлювань, які можуть завдати шкоди авторитету КСУ, а також утримується від публічних висловлювань, зокрема у медіа та соціальних мережах, іншої поведінки, яка може підривати довіру до КСУ.

ВККС 15 серпня визначить переможців конкурсу на посади суддів апеляційних адміністративних судів

Станом на 1 серпня визнані такими, що відповідають посаді судді апеляційного адміністративного суду 43 претендента.

Прокурорів «поза штатом» тепер можна звільнити за спрощеною процедурою

У законі про прокуратуру залишаться внесені законопроектом 12414 зміни, що дозволять звільнити прокурорів, які опинилися «поза штатом».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду