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ГУР здобуло секретні документи новітнього атомного підводного крейсера РФ «Князь Пожарський»

11:49, 3 серпня 2025
Розвідка отримала внутрішню документацію стратегічної субмарини з бойовими інструкціями для екіпажу.
ГУР здобуло секретні документи новітнього атомного підводного крейсера РФ «Князь Пожарський»
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Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали доступ до закритої внутрішньої документації про найновіший атомний підводний крейсер Росії — субмарину стратегічного призначення К-555 «Князь Пожарський» проекту 955А «Борєй-А». Про це повідомило ГУР.

У розпорядженні української воєнної розвідки опинилися такі документи:

  • поіменні списки екіпажу підводного човна з інформацією про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;
  • бойові інструкції для екіпажу;
  • бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;
  • приписи щодо розміщення екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених і вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;
  • інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, залучених до цього процесу.

Крім того, розвідники отримали виписку з книги корабельних розкладів «Князя Пожарського» — об’ємного документа, який регулює щоденну бойову та повсякденну діяльність субмарини.

Підводні човни проекту 955А «Борєй-А» є ключовим елементом так званої ядерної тріади Кремля. Вони оснащені 16 пусковими шахтами для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 «Булава-30», кожна з яких здатна нести до 10 бойових блоків.

«Князь Пожарський» увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту ВМФ РФ 24 липня 2025 року. Постійне місце базування субмарини — місто Гаджиєво, Мурманська область. Церемонію прийняття човна на бойове чергування особисто очолив президент Росії Володимир Путін.

Здобута українськими розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише «Князя Пожарського», а й інших субмарин проекту 955А.

Фото: ГУР

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росія ГУР МО

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