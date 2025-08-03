ГУР здобуло секретні документи новітнього атомного підводного крейсера РФ «Князь Пожарський»

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали доступ до закритої внутрішньої документації про найновіший атомний підводний крейсер Росії — субмарину стратегічного призначення К-555 «Князь Пожарський» проекту 955А «Борєй-А». Про це повідомило ГУР.
У розпорядженні української воєнної розвідки опинилися такі документи:
Крім того, розвідники отримали виписку з книги корабельних розкладів «Князя Пожарського» — об’ємного документа, який регулює щоденну бойову та повсякденну діяльність субмарини.
Підводні човни проекту 955А «Борєй-А» є ключовим елементом так званої ядерної тріади Кремля. Вони оснащені 16 пусковими шахтами для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 «Булава-30», кожна з яких здатна нести до 10 бойових блоків.
«Князь Пожарський» увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту ВМФ РФ 24 липня 2025 року. Постійне місце базування субмарини — місто Гаджиєво, Мурманська область. Церемонію прийняття човна на бойове чергування особисто очолив президент Росії Володимир Путін.
Здобута українськими розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише «Князя Пожарського», а й інших субмарин проекту 955А.
Фото: ГУР
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