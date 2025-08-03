У США почали перевірку спецпрокурора, який висував обвинувачення Трампу

У США розслідують дії ексспецпрокурора Джека Сміта за звинуваченнями у політичній упередженості.

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У Сполучених Штатах розпочато офіційне розслідування стосовно діяльності колишнього спеціального прокурора Джека Сміта, який раніше висунув кримінальні обвинувачення проти Дональда Трампа у справі, пов’язаній із виборами. Про це повідомило видання The Guardian.

Перевірка була ініційована після звинувачень з боку Дональда Трампа та його прихильників, які стверджують, що Сміт проводив розслідування з політичних мотивів, порушуючи федеральний закон Хетча. Цей норматив забороняє державним службовцям брати участь у політичній діяльності. Ініціатором розслідування став сенатор-республіканець від штату Арканзас Том Коттон, який подав офіційне звернення.

Офіс спеціального радника США (OSC) підтвердив, що перевірка діяльності Сміта триває. За словами Коттона, Сміт «безпрецедентно втручався у вибори 2024 року», зокрема намагаючись прискорити судовий процес проти Трампа. Проте республіканці наразі не надали прямих доказів, які б підтверджували незаконність дій Сміта.

Офіс спеціального радника не має повноважень самостійно висувати обвинувачення. У разі виявлення порушень OSC може передати справу до Міністерства юстиції США або ініціювати дисциплінарні заходи, включно зі звільненням Сміта з посади.

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