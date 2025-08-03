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Сенат США відклав голосування за санкції проти Росії

10:37, 3 серпня 2025
США не встигли ухвалити закон про жорсткі санкції проти РФ до літніх канікул.
Сенат США відклав голосування за санкції проти Росії
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Сенат США, переважно за ініціативи республіканців, відтермінував розгляд законопроекту про нові санкції проти Росії перед початком літньої перерви, що фактично надало президентові Дональду Трампу повну свободу дій у питанні економічного тиску на Москву. Про це повідомило видання The Hill.

Незважаючи на зусилля союзників України в Сенаті, які намагалися домогтися голосування до перерви, законопроект, що передбачав запровадження вторинних тарифів у розмірі 500% на імпортерів російської нафти, так і не був ухвалений. Натомість адміністрація Трампа оголосила про введення 25-відсоткових тарифів на Індію, яка є одним із ключових покупців російських енергоносіїв.

Демократи та окремі республіканці висловили сумніви щодо рішучості Трампа протистояти президентові РФ Володимиру Путіну. «Я думаю, що він буде дуже обережним у своїх діях… Але він явно розчарований у Путіні», — зазначив сенатор Майк Раундс.

Водночас низка сенаторів-республіканців, зокрема Піт Рікеттс, Стів Дейнс, Джон Кертіс і Роджер Вікер, вважають, що Сенат мав би проголосувати за законопроєкт ще до початку канікул. Вони наголосили на необхідності збереження цього інструменту тиску в арсеналі адміністрації, щоб підготуватися до подальших дій восени.

Відтермінування голосування за санкції викликало дискусії щодо стратегії США у протидії Росії, особливо в контексті підтримки України, яка залишається ключовим питанням для міжнародної політики.

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США росія санкції

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