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Збій у Дії через оновлення сертифікатів безпеки – користувачів закликають оновити застосунок

10:19, 3 серпня 2025
Користувачам Дії радять терміново оновити застосунок для захисту інформації.
Збій у Дії через оновлення сертифікатів безпеки – користувачів закликають оновити застосунок
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У державному застосунку «Дія» стався технічний збій, спричинений оновленням сертифікатів шифрування SSL. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Цієї ночі команда Дії оновила сертифікати шифрування SSL. Ми робимо це регулярно, адже Дія повинна бути не лише зручною, а й безпечною», — зазначив Федоров, пояснюючи причину тимчасових неполадок у роботі застосунку.

Команда «Дії» також повідомила, що ввечері 2 серпня було модернізовано сертифікати безпеки SSL, які забезпечують захищене з’єднання між пристроєм користувача та застосунком чи сайтом, унеможливлюючи втручання сторонніх осіб. У зв’язку з цим користувачів закликають якнайшвидше оновити застосунок до актуальної версії, щоб забезпечити безпечне використання всіх функцій.

Оновлення доступне за посиланнями: для iOS – App Store, для Android – Google Play.

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безпека Дія Михайло Федоров

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