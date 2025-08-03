Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни ближче до Росії, аби перевірити ядерні погрози

Трамп відправив атомні субмарини до кордонів Росії у відповідь на погрози Медведєва.

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Президент США Дональд Трамп розпорядився перемістити два атомні підводні човни ближче до кордонів Росії у відповідь на агресивну ядерну риторику Дмитра Медведєва. Цей крок став кульмінацією словесної перепалки між лідерами, що розгорнулася в соціальних мережах, повідомило видання The Telegraph.

Медведєв раніше назвав вимоги США щодо припинення вогню «кроком до війни» та пригрозив ядерним ударом у разі подальшої ескалації. У відповідь Трамп відправив атомні субмарини ближче до Росії, заявивши, що таким чином викриває «ядерний блеф» Москви. Попри провокативний характер дій США, Кремль наразі утримується від офіційної реакції, хоча зазвичай відповідає на подібні кроки симетрично.

«Рішення пана Трампа має радше театральний характер, ніж свідчить про зміну ядерної позиції США», – зазначає The Telegraph. Американські аналітики вважають мовчання Кремля ознакою дипломатичної гри з боку президента РФ Володимира Путіна, який, ймовірно, намагається уникнути ескалації. Водночас прокремлівські коментатори в російських медіа висміяли дії Трампа, називаючи їх «істерикою» та «безглуздою балаканиною».

Експерти припускають, що головна мета маневру США – посилити тиск на Путіна, який поки що не демонструє готовності до поступок у питанні війни в Україні. Трамп попередив, що якщо до 8 серпня не буде прогресу в переговорах, Сполучені Штати запровадять нові санкції та торговельні обмеження проти союзників Москви.

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