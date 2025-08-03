В Австралії випав сніг – кенгуру стрибають по кучугурах, сотні авто застрягли на дорогах

Австралію накрила зимова стихія – сніг, зливи та повені в кількох штатах.

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Австралію накрив рідкісний холодний фронт, який приніс снігопади в регіони, де сніг є винятковим явищем. В окремих районах висота снігового покриву сягала 15 см, а кенгуру помітили стрибаючими по кучугурах. Про це повідомило видання The Guardian.

Снігопад спричинив значні ускладнення, зокрема в Новому Південному Уельсі, де Служба надзвичайних ситуацій штату (SES) повідомила, що до 100 автомобілів застрягли на шосе Нью-Інгленд, Вотерфол Вей, Норріс Драйв і Графтон Роуд на північних плоскогір’ях через сильний сніг. За даними SES, глибина снігу в цьому районі була безпрецедентною. У Квінсленді сніг випав у південно-східних районах, зокрема навколо Станторпа, Ворвіка та Далвіна. Відеозаписи, опубліковані організацією Higgins Storm Chasing у соціальних мережах, зафіксували снігопад у Далвіні близько 16:00 за місцевим часом.

Окрім снігу, в інших частинах Нового Південного Уельсу спостерігалися сильні дощі. SES випустила 28 попереджень для мешканців регіонів Кофс-Кост, Середнє Північне узбережжя, Верхній Хантер і Нова Англія, прогнозуючи добову кількість опадів від 65 до 100 мм, а в окремих випадках – понад 130 мм. Помічник комісара SES Ніколь Хоган попередила, що сильні дощі можуть спричинити затоплення доріг і зробити їх непрохідними. «У Тамворті наші бригади обшукують низинні райони, щоб попередити місцевих жителів про потенційні локальні раптові повені та перекриття доріг сьогодні ввечері», – зазначила вона.

Хоган закликала громаду уникати поїздок затопленими дорогами, наголошуючи: «Якщо ви натрапите на затоплену дорогу, розверніться та знайдіть альтернативний маршрут». Сильні дощі вже спричинили підвищення рівня річок, зокрема помірні повені вздовж річки Піл у Тамворті та річки Намой у Ганнеді.

У районах Армідейла та Гайра в Новому Південному Уельсі повідомлялося про незвичайно високий рівень снігу, а протягом суботи прогнозується до 50 см опадів. Хоган підкреслила, що ожеледиця створює значний ризик і небезпечні дорожні умови на північних плоскогір’ях. «У нас є аварійні бригади, які заздалегідь готові реагувати на будь-які рятувальні операції, але ми просимо громаду уникати непотрібних поїздок», – додала вона. Водіям, які все ж вирушають у дорогу, рекомендують гальмувати обережно та рухатися повільно.

Крім того, синоптики прогнозують руйнівні пориви вітру зі швидкістю понад 90 км/год і великі хвилі. Для реагування на негоду в Новому Південному Уельсі було залучено понад 1000 волонтерів SES. З початку негоди служба отримала 750 викликів про допомогу.

Цей холодний фронт став першим за багато років, що приніс сніг у регіони Австралії, де багато місцевих жителів ніколи раніше не бачили снігу.

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