Ірландія планує припинити державну підтримку житлом для українських біженців

В Ірландії скорочують програму розміщення українців.

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Ірландія готується до поступового згортання програми забезпечення житлом для українських біженців, які перебувають у країні. Про це заявив державний міністр з питань міграції Колм Брофі, якого цитує видання The Times.

За словами міністра, уряд уже розпочав розірвання контрактів на тимчасове розміщення біженців, і цей процес триватиме протягом найближчих місяців. «У довгостроковій перспективі нам слід перейти до повного припинення державного забезпечення житлом для українців, оскільки громада дедалі глибше інтегрується в ірландське суспільство», — зазначив Брофі. Він також підкреслив, що політика Ірландії має відповідати загальноєвропейському підходу в контексті підготовки до завершення дії тимчасового захисту для українських біженців.

На піку гуманітарної підтримки Ірландія надала житло понад 60 000 українцям. Наразі кількість осіб, які проживають у державних об’єктах, скоротилася до приблизно 22 500, а житло надається в близько 670 об’єктах. Зменшення кількості біженців, які потребують державної підтримки, пояснюється тим, що багато хто з них уже самостійно влаштувався в Ірландії.

Загальні витрати на забезпечення житлом українських біженців із лютого 2022 року склали 3,4 мільярда євро. У 2024 році на ці цілі було витрачено 1,2 мільярда євро, а в 2025 році – приблизно 736 мільйонів євро.

Брофі також повідомив, що уряд повернув 1771 ліжко-місце до студентського житлового сектору, що дозволить забезпечити нормальні умови для студентів уже з вересня 2025 року.

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