Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Ірландія планує припинити державну підтримку житлом для українських біженців

10:01, 3 серпня 2025
В Ірландії скорочують програму розміщення українців.
Ірландія планує припинити державну підтримку житлом для українських біженців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ірландія готується до поступового згортання програми забезпечення житлом для українських біженців, які перебувають у країні. Про це заявив державний міністр з питань міграції Колм Брофі, якого цитує видання The Times.

За словами міністра, уряд уже розпочав розірвання контрактів на тимчасове розміщення біженців, і цей процес триватиме протягом найближчих місяців. «У довгостроковій перспективі нам слід перейти до повного припинення державного забезпечення житлом для українців, оскільки громада дедалі глибше інтегрується в ірландське суспільство», — зазначив Брофі. Він також підкреслив, що політика Ірландії має відповідати загальноєвропейському підходу в контексті підготовки до завершення дії тимчасового захисту для українських біженців.

На піку гуманітарної підтримки Ірландія надала житло понад 60 000 українцям. Наразі кількість осіб, які проживають у державних об’єктах, скоротилася до приблизно 22 500, а житло надається в близько 670 об’єктах. Зменшення кількості біженців, які потребують державної підтримки, пояснюється тим, що багато хто з них уже самостійно влаштувався в Ірландії.

Загальні витрати на забезпечення житлом українських біженців із лютого 2022 року склали 3,4 мільярда євро. У 2024 році на ці цілі було витрачено 1,2 мільярда євро, а в 2025 році – приблизно 736 мільйонів євро.

Брофі також повідомив, що уряд повернув 1771 ліжко-місце до студентського житлового сектору, що дозволить забезпечити нормальні умови для студентів уже з вересня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

біженець Ірландія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конституційний Суд України затвердив Правила професійної етики судді КСУ

Суддя КСУ під час висловлення окремої думки має утримуватися від висловлювань, які можуть завдати шкоди авторитету КСУ, а також утримується від публічних висловлювань, зокрема у медіа та соціальних мережах, іншої поведінки, яка може підривати довіру до КСУ.

ВККС 15 серпня визначить переможців конкурсу на посади суддів апеляційних адміністративних судів

Станом на 1 серпня визнані такими, що відповідають посаді судді апеляційного адміністративного суду 43 претендента.

Прокурорів «поза штатом» тепер можна звільнити за спрощеною процедурою

У законі про прокуратуру залишаться внесені законопроектом 12414 зміни, що дозволять звільнити прокурорів, які опинилися «поза штатом».

Олена Шуляк завила, що законопроект про право урядового органу зупиняти акти місцевого самоврядування є маркером Ukraine Facility

Цей законопроект передбачає, що суд зможе визнати незаконними правочини, вчинені на основі визнаних незаконними актів органів місцевого самоврядування, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про їх незаконність.

Єврокомісія «не може знайти» листування Урсули фон дер Ляєн у справі Pfizergate щодо закупівлі вакцин

У Єврокомісії вказали, що Урсула фон дер Ляєн неодноразово змінювала свій телефон з 2021 року, не переносячи повністю дані на нові пристрої, і тепер керівник її офісу не може знайти листування щодо закупівель вакцин в додатку Signal – NYT.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду