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Ирландия планирует прекратить государственную поддержку жильем для украинских беженцев

10:01, 3 августа 2025
В Ирландии сокращают программу размещения украинцев.
Ирландия планирует прекратить государственную поддержку жильем для украинских беженцев
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Ирландия готовится к постепенному сворачиванию программы обеспечения жильем для украинских беженцев, которые находятся в стране. Об этом заявил государственный министр по вопросам миграции Колм Брофи, которого цитирует издание The Times.

По словам министра, правительство уже начало расторжение контрактов на временное размещение беженцев, и этот процесс будет продолжаться в течение ближайших месяцев. «В долгосрочной перспективе нам следует перейти к полному прекращению государственного обеспечения жильем для украинцев, поскольку община все глубже интегрируется в ирландское общество», - отметил Брофи. Он также подчеркнул, что политика Ирландии должна соответствовать общеевропейскому подходу в контексте подготовки к завершению действия временной защиты для украинских беженцев.

На пике гуманитарной поддержки Ирландия предоставила жилье более 60 000 украинцам. Сейчас количество лиц, проживающих в государственных объектах, сократилось до примерно 22 500, а жилье предоставляется в около 670 объектах. Уменьшение количества беженцев, нуждающихся в государственной поддержке, объясняется тем, что многие из них уже самостоятельно обосновались в Ирландии.

Общие расходы на обеспечение жильем украинских беженцев с февраля 2022 года составили 3,4 миллиарда евро. В 2024 году на эти цели было потрачено 1,2 миллиарда евро, а в 2025 году - примерно 736 миллионов евро.

Брофи также сообщил, что правительство вернуло 1771 койко-место в студенческий жилой сектор, что позволит обеспечить нормальные условия для студентов уже с сентября 2025 года.

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беженец Ирландия

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