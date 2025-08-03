В Дії произошел сбой – не удается войти в приложение

Пользователи не могут войти в приложение «Дія».

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В государственном мобильном приложении «Дія» зафиксирован технический сбой, из-за которого некоторые пользователи не могут войти в систему.

При попытке авторизации в приложении у части пользователей появляется сообщение об ошибке.

Пользователям следует иметь при себе бумажные документы, чтобы избежать неудобств в случае необходимости подтверждения личности или других данных.

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