Зеленский уволил двух глав администраций Гайдая и Юрченко, подозреваемых в коррупционной схеме с БПЛА и РЭБ

Зеленский уволил глав Мукачевской РГА и Рубежанской МВА после разоблачения коррупционной схемы НАБУ и САП.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение №98/2025-рп и №99/2025-рп об увольнении Сергея Гайдая с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации и Андрея Юрченко с должности председателя Рубежанской городской военно-гражданской администрации. Оба чиновника упоминаются как подозреваемые в коррупционном деле, которое накануне разоблачили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

По словам Зеленского, он заслушал доклады директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко.

«Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу», - отметил Зеленский.

Как сообщили в НАБУ, совместно с САП была разоблачена коррупционная схема, связанная с закупкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по завышенным ценам, где до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления как неправомерная выгода.

Сейчас четыре человека задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Детали дела НАБУ и САП обещают обнародовать позже на своих официальных ресурсах.

Фото: НАБУ

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